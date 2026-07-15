«Le temperature eccezionali continuano a mettere in crisi la laguna, ecco perché servono autorizzazioni rapide e interventi strutturali per migliorare il ricambio delle acque». L'appello arriva dai pescatori della cooperativa Sant’Andrea che gestiscono la laguna di S’Ena Arrubia, ad Arborea.

L’intensa e prolungata ondata di caldo ha determinato nei giorni scorsi, un rapido aumento della temperatura dell’acqua e una forte alterazione dell’equilibrio ambientale della laguna, contribuendo alla riduzione dell’ossigeno disponibile e provocando una grave moria di fauna ittica.

A distanza di settimane dall’evento, la Cooperativa non ha ancora potuto riprendere regolarmente l’attività di pesca, poiché le condizioni ambientali restano instabili. «Gli interventi realizzati lo scorso anno hanno migliorato il passaggio dell’acqua e hanno dimostrato che lavorare sulla funzionalità idraulica della laguna produce risultati concreti - spiega Alberto Porcu, presidente della cooperativa Pescatori Sant’Andrea - Questa volta, però, le temperature sono state talmente elevate da mettere nuovamente in crisi l’intero ecosistema. Ora attendiamo le autorizzazioni regionali per poter avviare i lavori programmati. La nuova draga del Consorzio di Bonifica rappresenterà uno strumento importante, ma è necessario intervenire rapidamente e con continuità. Senza una laguna in salute non può esserci futuro né per la pesca né per il territorio». Intanto pochi giorni fa il Comune di Arborea ha dichiarato lo stato di calamità naturale.

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