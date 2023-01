A San Vero Milis si scaverà ancora. Per capirlo basta leggere l’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale in programma domani 26 gennaio a partire dalle 19. C’è infatti l’autorizzazione da parte del Comune guidato dal sindaco Luigi Tedeschi a proseguire le indagini archeologiche nei terreni a uso civico nell’area di S’Urachi, in località Su Padru, dove è presente un villaggio nuragico, come sempre da parte della Brown University.

La prossima estate quindi inizierà una nuova campagna di scavi. E chissà se come gli anni scorsi verranno alla luce nuovi tesori che racconteranno una nuova pagina del territorio sanverese. Gi archeologi continueranno il lavoro interrotto lo scorso anno quando erano già in bella mostra edifici interessanti risalenti a tremila anni fa.

Attorno a quello che secondo gli esperti risulta essere uno dei maggiori monumenti nuragici dell'Isola che si estende maestoso su un dosso, lavorerà ancora una volta una squadra internazionale di docenti provenienti dagli Stati Uniti. Per il paese sarà un nuovo importante indotto economico. Per diversi mesi alloggeranno nel territorio diversi archeologi.

