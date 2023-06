Il copione non cambia. Si prega tutti assieme e si cammina alla scoperta delle bellezze del territorio. Ripartono i cammini di "Lodi alle Torri", lungo la costa del Sinis. Sarà un modo per attirare i turisti anche spiritualmente. Dal prossimo 3 luglio, tutti i lunedì di luglio e agosto si terrà l’iniziativa nata nell'estate 2014 e promossa da don Ignazio Serra, parroco di San Vero Milis. I percorsi sarano in tutto nove, da Tharros a Torre del Pozzo.

Si partirà puntuali alle sei. Il punto di partenza cambierà a seconda del percorso. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio pastorale del turismo. “Si tratta di un'esperienza di fede e spiritualità che lega terra , cielo e mare - ha detto don Ignazio Serra - immersi nei colori e nei profumi del Sinis. Si cammina, si loda, si ammira e si respira la bellezza lungo la costa occidentale della Sardegna tanto ricca di storia, chiese, archeologia, flora e fauna”.

Diversi cammini saranno in riva al mare, ma anche immersi tra la flora. La lunghezza varia da percorso a percorso, come pure il grado di difficoltà. Il primo lunedì di luglio si partirà dalla chiesa di San Lorenzo, a Mandriola: destinazione le torri di Capo Mannu e Sa Mora. Il secondo lunedì partenza dalla pineta di Is Arenas: si arriva fino a Torre del Pozzo. La settimana dopo appuntamento a Tharros per dirigersi verso il faro. Il quarto lunedì si partierà invece da Mandriola per dirigersi verso Sa Mesa Longa. Il quinto cammino partirà da Punta S’Incudine e arriverà fino a Portu Suedda, il senso dalla pineta al monumento della Madonna di Spagna. Il settimo cammino è dedicato alle dune di Riola Sardo. Per l’ottavo appuntamento invece si andrà da Su Crastu Bianco fio alla Torre di Scab’e sai. Poi periplo dello stagno di Sal'e Porcus e infine tappa a San Salvatore di Sinis.

