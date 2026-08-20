A Samugheo si punta a migliorare l’offerta formativa. In quest’ottica si inserisce la scelta dell’Amministrazione guidata dal sindaco Massimiliano Urru di partecipare al bando della Regione “Scuole Aperte Scuole Nuove”, finalizzato a sostenere interventi integrati per il miglioramento dell’offerta educativa, l’inclusione scolastica, il contrasto alla dispersione, l’innovazione didattica e la valorizzazione degli spazi scolastici quali luoghi aperti alla comunità.

Ai fini della candidatura è stata costituita una proposta di partenariato composta dal Comune di Samugheo, in qualità di capofila, dall’Istituto Comprensivo di Samugheo, dall’Istituto Comprensivo di Simaxis-Villaurbana, dalla Sardarch Società Cooperativa, dal Comune di Villaurbana, dall’ASD US Samugheo e dall’Unione dei Comuni del Barigadu.

Ora il via libera all’accordo di programma. Il progetto prevede una spesa complessiva di un milione e 200 mila euro così suddivisi: 600.000 al Comune di Samugheo, 180.000 euro all’Istituto Comprensivo di Samugheo e altrettanti all’Istituto Comprensivo di Simaxis-Villaurbana e 240.000 alla Sardarch Società Cooperativa. L’effettiva attuazione è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione.

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