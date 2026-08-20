Tutto è pronto, a Ruinas, per le celebrazioni in onore di San Giorgio. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, le iniziative proposte dal Comitato della festa.

Venerdì 21 il via, alle 22, con lo spettacolo musicale del gruppo “A Bratzos Tentos”; a seguire il batterista dei Litfiba “Dj Luca Martelli”.

Sabato 22, numerosi gli appuntamenti in programma. Alle 17.30, la Santa Messa. Alle 18.30, la processione per le vie del paese, con la partecipazione dei gruppi folk di Ruinas, della Pro loco, Samugheo, Nuragus, Torpè e del coro polifonico “Ghentiana” di Ruinas.

Presenti anche i fisarmonicisti Edoardo Lostia, Maurizio Setzu e Roberto Fadda e i cavalieri. Alle 19.30, il rinfresco con esibizione dei gruppi folk partecipanti e di quelli dei bambini “Mamutzoneddos” di Samugheo e dei Tamburini e Trombettieri “Sa Sartiglia” di Oristano.

Alle 22.30, esibizione dei gruppi dei bambini e, a seguire, balli sardi con Roberto Fadda e i gruppi di Samugheo, Torpè e Nuragus.

Domenica 23, alle 17.30, i giochi per i bambini, mentre alle 22.30 si terrà il concerto del gruppo musicale “Tieni il tempo”, tributo agli 883.

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