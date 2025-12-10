Sarà un grosso aiuto per i genitori che lavorano anche durante le feste di Natale. Il Comune di Riola Sardo, in collaborazione con la Cooperativa Sociale l’Alba, organizza il servizio di ludoteca natalizia 2025/2026. Il servizio verrà erogato gratuitamente e sarà garantito nei giorni 23,29,30,31 dicembre 2025 e il 2 e il 5 gennaio 2026, sempre dalle 8,30 alle 13, presso i locali dell’ asilo infantile in via S. Anna numero 40. Il servizio è rivolto ai minori dai 3 anni ai 12 anni. Le iscrizioni possono essere effettuate presso la ludoteca direttamente il giorno di attivazione del servizio, quindi il 23 dicembre. Il Comune fa sapere che per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio dei Servizi Sociali, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 al numero di telefono 0783 410219 o al 331 2665522.

