A Paulilatino l’esecutivo guidato dal sindaco Domenico Gallus ha confermato le tariffe già in vigore per la celebrazione dei matrimoni civili. Saranno a titolo gratuito se celebrati nella sede comunale durante l’orario di servizio. Negli altri casi i costi variano a seconda se si è residenti o meno.

I residenti pagheranno 200 euro sia per la sede consiliare in orario fuori servizio che per il sito archeologico. I non residenti in entrambi i casi 700 euro. Fissata per tutti in 100 euro la quota di cauzione.

La Giunta comunale ha poi determinato la quantità e la tipologia delle aree comunali disponibili e il loro prezzo di concessione. In particolare sono disponibili 372 metri quadri di reliquati stradali per il prezzo di 40 euro a metro quadro.

Complessivamente nel Pip sono liberi 3.250 metri quadri che saranno venduti al prezzo di 17,89 euro a metro quadro. Fissato in 780 euro a metro quadro il costo delle aree cimiteriali. Confermare per l’anno 2026 le tariffe cimiteriali per estumulazioni ed esumazioni già approvate nel dicembre del 2024.

