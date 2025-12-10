La comunità di Marrubiu si è stretta attorno a una delle sue cittadine più longeve e amate: Tzia Maria Cau, che ha spento 101 candeline con grande serenità, la stessa caratteristica che ha contraddistinto la sua lunga vita. Nata nel 1924, ha attraversato un secolo di storia mantenendo sempre vivo il suo spirito, diventando un punto di riferimento per il paese e un esempio di saggezza e resilienza.

Questo traguardo è per tutti un momento di gioia condivisa. Il sindaco Luca Corrias anche a nome di tutta la popolazione ha voluto sottolineare il valore della sua presenza, ricordando "la lucidità e la memoria vivissima di Tzia Maria, capace ancora oggi di raccontare episodi del passato e di recitare filastrocche che custodiscono la tradizione”.

“La sua energia e la sua saggezza - evidenzia il primo cittadino - sono un patrimonio prezioso che illumina Marrubiu, trasformando questo compleanno in un'occasione speciale per celebrare la bellezza della vita e la forza dei legami che uniscono la comunità".

