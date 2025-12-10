Porte aperte alla scuola primaria di Nurachi. Martedì 16 dicembre, dalle 16, si terrà l'Open Day di presentazione delle attività del moderno polo didattico intercomunale.

L’iniziativa si svolgerà in collaborazione tra l'amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo e sarà dedicata a tutti i genitori e i bambini che vogliono visitare e conoscere la scuola.

Durante il pomeriggio gli insegnanti e una rappresentanza degli alunni, presenteranno le attività didattiche e accompagneranno i partecipanti per una visita alla scuola, prima in Sardegna che recepisce i moderni canoni architettonici e didattici delle scuole del nuovo millennio.

Dopo un breve incontro di presentazione, si potranno conoscere gli insegnanti delle materie curriculari e i docenti dei corsi integrativi di musica, inglese, arte, attività motorie e Teatro-danza. Si potranno visitare gli innovativi laboratori e visionare le attrezzature informatiche, scientifiche e tecnologiche che giornalmente gli alunni utilizzano durante le lezioni.

Verranno inoltre illustrate le attività del servizio di pre-post accoglienza scolastica e il nuovo e innovativo servizio "spazio compiti" pomeridiano.

