Una mattinata per riscoprire "l’oro bianco” della provincia di Oristano. Domani, giovedì 11 dicembre, a partire dalle 10, il Mercato Campagna Amica di Coldiretti, nel terrazzamento San Martino, organizza una degustazione.

Si accendono quindi i riflettori su uno dei prodotti più identitari del territorio. I numeri parlano chiaro, oltre 3.392 ettari coltivati e una produzione che supera i 258 mila quintali (dati Istat 2024) solo in provincia di Oristano, la capitale indiscussa della risicoltura sarda. Una tradizione agricola che sta trovando nuova linfa anche grazie alle giovani imprese del territorio.

Tra queste, quella di Marco Daga di Simaxis, che domani metterà al centro dell’incontro le sue produzioni di Arborio integrale e riso aromatico, raccontate ai visitatori insieme ai tecnici e ai cuochi di Campagna Amica.

Il riso dell’azienda sarà in vendita come sempre in tutti i mercati provinciali di Campagna Amica al fianco delle tantissime produzioni agricole e agroalimentari del territorio. Per l’occasione, a trasformare il chicco in gusto, sarà lo chef oristanese Paolo Canu. Due le ricette protagoniste: riso con verdure di stagione e una variazione alla zucca. L’inizio delle dimostrazioni è previsto alle 10 mentre la degustazione prenderà il via dalle 11.

Ad arricchire l’appuntamento anche una rappresentanza dell’Adiconsum di Oristano, guidata dal segretario Giorgio Vargiu, e dell’Unitre, con la presidente Adriana Boi.

