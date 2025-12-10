In occasione di un momento speciale come l'inaugurazione del Centro Servizi, l'amministrazione comunale di Modolo ha ricordato la bella figura di Tiu Peppinu Masala Iscalpante, artigiano morto 52 anni fa e ancora ricordato in tutta la Planargia per la carica di simpatia.

Bosano di origine, in paese visse gran parte della sua vita e fu autore di una serie infinita di scherzi a tal punto da diventare un grande personaggio divenuto proverbiale. All'iniziativa voluta e coordinata dal sindaco Giovanni Maria Milia hanno partecipato anche i familiari di Tiu Peppinu. Presente anche Il consigliere provinciale Angelo Masala: «Questa figura – ha evidenziato - rappresenta una delle anime più autentiche che ha unito nella grande carica ironica e burlesca tanto paesi della Planargia».

Il Centro servizi è una struttura recuperata all'utilizzo della comunità attraverso un investimento del Comune che ha consentito di restaurare una dimora nel centro storico. Un bel momento in cui ricordare il passato volgendo lo sguardo all'oggi con un progetto di sviluppo culturale partecipazione, con il contributo di Ambra Pintore e dell'Architetto Gianluca Nieddu.

© Riproduzione riservata