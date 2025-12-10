La lotta contro la violenza di genere ha bisogno di continuità, non di ricorrenze. L’iniziativa Insieme siAmo, promossa dal dipartimento “donne e politica” di Sinistra Futura e moderato dalla responsabile regionale Maria Delogu, nasce per mantenere vivo un discorso che troppo spesso si spegne il giorno dopo il 25 novembre. L'appuntamento, in programma sabato a partire dalle 16 all'Hostel Rodia, si articolerà in due momenti distinti: il primo dedicato al convegno, introdotto da Roberto Morgese, maestro, scrittore e formatore, che aprirà la riflessione partendo dal ruolo dell’educazione e della narrazione nella prevenzione della violenza.

A seguire prenderanno la parola professionisti e operatrici che il problema lo vedono ogni giorno da vicino: responsabili dei centri antiviolenza, psicologhe, avvocate, medici, referenti istituzionali e componenti dei CAM. Ognuno porterà un frammento di esperienza concreta, utile a capire dove il sistema funziona e dove invece continua a incepparsi.

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata al teatro, con il monologo Le voci dentro di Gianluca Medas, che mette in scena emozioni e conflitti interiori legati alla violenza. Un passaggio che non alleggerisce, anzi: permette di guardare il tema senza filtri narrativi, entrando nelle crepe che spesso le parole tecniche non colgono.

