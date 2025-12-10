Oristano, contro la violenza di genere “È sempre 25 novembre”La città dedica un’altra giornata al fenomeno
La lotta contro la violenza di genere ha bisogno di continuità, non di ricorrenze. L’iniziativa Insieme siAmo, promossa dal dipartimento “donne e politica” di Sinistra Futura e moderato dalla responsabile regionale Maria Delogu, nasce per mantenere vivo un discorso che troppo spesso si spegne il giorno dopo il 25 novembre. L'appuntamento, in programma sabato a partire dalle 16 all'Hostel Rodia, si articolerà in due momenti distinti: il primo dedicato al convegno, introdotto da Roberto Morgese, maestro, scrittore e formatore, che aprirà la riflessione partendo dal ruolo dell’educazione e della narrazione nella prevenzione della violenza.
A seguire prenderanno la parola professionisti e operatrici che il problema lo vedono ogni giorno da vicino: responsabili dei centri antiviolenza, psicologhe, avvocate, medici, referenti istituzionali e componenti dei CAM. Ognuno porterà un frammento di esperienza concreta, utile a capire dove il sistema funziona e dove invece continua a incepparsi.
La seconda parte dell’incontro sarà dedicata al teatro, con il monologo Le voci dentro di Gianluca Medas, che mette in scena emozioni e conflitti interiori legati alla violenza. Un passaggio che non alleggerisce, anzi: permette di guardare il tema senza filtri narrativi, entrando nelle crepe che spesso le parole tecniche non colgono.