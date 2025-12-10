Bosa, aperte le iscrizioni per la Scuola Civica di Musica
C'è tempo sino al 23 dicembre per presentare le domande di iscrizione ai corsi della Scuola Civica di Musica del Montiferru “Nino Dispenza” per l'anno formativo 2025/2026. Saranno accolti fino a 81 allievi con le lezioni che si svolgeranno da gennaio a luglio 2026, per un totale di 25 incontri, con possibilità di completamento a settembre/ottobre. La scuola resterà chiusa nei giorni festivi e nei periodi di vacanza.
Ampia l'offerta formativa: dai corsi di basso elettrico, batteria, canto, chitarra classica e moderna, pianoforte e tastiera, fino a discipline tradizionali come organetto e launeddas. Ed ancora musica elettronica, sassofono, tromba, violino, coro voci bianche, propedeutica musicale, teoria e analisi, guida all'ascolto e musica d'insieme con pop/rock band. Le classi già avviate negli anni precedenti comprendono chitarra, batteria, canto, pianoforte e propedeutica.
Ogni corso prevede 25 lezioni individuali da 30 minuti o di gruppo da 60 minuti, con attivazione al raggiungimento di almeno 4 iscritti (8 per le discipline collettive).. La quota è di 120 euro annui per i residenti a Bosa mentre le domande vanno indirizzate al Protocollo del Comune, via email, Pec o consegna a mano.