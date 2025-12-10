C'è tempo sino al 23 dicembre per presentare le domande di iscrizione ai corsi della Scuola Civica di Musica del Montiferru “Nino Dispenza” per l'anno formativo 2025/2026. Saranno accolti fino a 81 allievi con le lezioni che si svolgeranno da gennaio a luglio 2026, per un totale di 25 incontri, con possibilità di completamento a settembre/ottobre. La scuola resterà chiusa nei giorni festivi e nei periodi di vacanza.

Ampia l'offerta formativa: dai corsi di basso elettrico, batteria, canto, chitarra classica e moderna, pianoforte e tastiera, fino a discipline tradizionali come organetto e launeddas. Ed ancora musica elettronica, sassofono, tromba, violino, coro voci bianche, propedeutica musicale, teoria e analisi, guida all'ascolto e musica d'insieme con pop/rock band. Le classi già avviate negli anni precedenti comprendono chitarra, batteria, canto, pianoforte e propedeutica.

Ogni corso prevede 25 lezioni individuali da 30 minuti o di gruppo da 60 minuti, con attivazione al raggiungimento di almeno 4 iscritti (8 per le discipline collettive).. La quota è di 120 euro annui per i residenti a Bosa mentre le domande vanno indirizzate al Protocollo del Comune, via email, Pec o consegna a mano.

