Importante riconoscimento per Umberto Guerra, presidente dell’Archeoclub di Santu Lussurgiu, che promana direttamente dalla sede nazionale dell’Archeoclub d’Italia, a cui la sede montiferirna è affiliata. Ottiene il titolo di Socio Onorario per la sua attività e il suo «fondamentale contributo nella conoscenza del patrimonio culturale con particolare attenzione alla crescita culturale dei propri soci e del proprio territorio», così ha stabilito il presidente Rosario Santanastasio e la giunta dell’Archeoclub nazionale.

Guerra, tra i fondatori della sede archeo locale è da oltre dieci anni attivo nella scoperta, cura, conservazione e valorizzazione del prezioso patrimonio archeologico del territorio lussurgese. Tra le attività meritevoli di Guerra, da più di vent'anni, la promozione e valorizzazione della figura del vescovo lussurgese Monsignor Giovanni Sanna, prelato lussurgese che sullo scorcio del XVI secolo fu redentore di schiavi in Nord Africa, collaborando in stretta sinergia con Papa Sisto V.

Da quando esiste l’Archeoclub lussurgese si è distinto per aver saputo stimolare la coscienza civica attraverso la conoscenza delle tematiche preistoriche e storico-culturali, quindi nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. Ha sensibilizzato la comunità sullo stretto legame tra uomo e il territorio, per custodire e valorizzare il ricco patrimonio archeologico e della storia locale, al fine di renderlo fruibile a tanti appassionati di archeologia del Montiferru e di tutta la Sardegna.

© Riproduzione riservata