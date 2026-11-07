La Rassegna dei Vini di Sardegna, la numero 37, questa sera ha trasformato Milis in una vetrina dedicata alle eccellenze vitivinicole dell'isola. E ancora una volta è riuscita a riunire proprio tutti: i sommelier, i produttori, le famiglie, i gruppi di amici e i cittadini di Milis ma anche chi non ama il vino ma che ne riconosce l'importanza. Successo per il primo giorno di festa organizzata dalla Pro Loco per celebrare i vini novelli, i biologici, le produzioni del territorio e l'immancabile Vernaccia di Oristano.

Impossibile non accontentare qualcuno: in mostra 19 cantine con oltre 50 etichette da degustare. Il produttore Nicola Deiana della "Cantina Luca Deiana" di Perfugas è a Milis per la prima volta: «Siamo sempre stati invitati, ma per motivi di lavoro non siamo mai riusciti a partecipare. Finalmente eccoci qui. Chi assaggia il nostro vino rimane incantato dal colore, non trasparente come tanti altri, e dal gusto che cambia dopo qualche minuto».

Giovanni Polinas, titolare dell'omonima cantina di Bonnanaro, è alla sua sesta partecipazione: «Ciò che ci piace non è solo l'apprezzamento del nostro vino che facciamo assaggiare qui, ma il fatto che poi i clienti ci cerchino anche in seguito».

Oggi la giornata è cominciata con un convegno dedicato al vino. Gli esperti hanno spiegato come anche il mondo della viticoltura debba affrontare le sfide del cambiamento climatico, ma anche che la Sardegna, a differenza della Sicilia, non è ancora riuscita a valorizzare il turismo legato al vino.

La festa prosegue anche domani, domenica. Alle 10 la visita guidata al Nuraghe Cobulas. Alle 10:30 riaprirà "Vernaccia a Palazzo” dove per l'occasione si terrà la lavorazione delle zippole milesi. Lo chef Leonardo Marongiu proporrà invece due interpretazioni del riso: la prima con zucca, pecorino, olive, capperi e mandarino; la seconda con cardoncelli, castagne, Fiore Sardo, pancetta e arancia. Lo chef Claudio Enna presenterà invece il “mazzamurru”, piatto tipico per riutilizzare il pane raffermo. Dalle 12:30 torneranno protagonisti gli stand dedicati alle degustazioni dei vini.

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