Anche a Simaxis i candidati sindaco hanno depositato le liste in vista delle elezioni comunali del 7 e dell'8 giugno. Il candidato Marco Mottura guida la lista “AttivaMente”. I candidati consiglieri sono Manuel Olia, Mariano Secci, Monica Lilliu, Marta Sanna, Matteo Busia, Chiara Salaris, Pierluigi Schirru (noto Gigi), Giovanni Serusi, Jennifer Sanna, Ilaria Massa e Manuela Desogus.

Giacomo Obinu, attuale sindaco, che ci riprova ancora una volta, guida la lista "Uniti". I candidati sono Chiara Atzori, Davide Atzori, Samuele Cabras, Massimo Calamari, Nicola Cherchi, Laura Di Blasi, Vanessa Manca, Matteo Olia, Gianluca Podda, Manuel Sanna Sandra Scanu e Antonio Zoccheddu.

Il terzo candidato è Ignazio Addari, che guida la lista “Simaxis Futura”. I candidati consiglieri sono Francesca Loddo, Nicola Serusi, Patrizia Sini, Daniela Piras, Anna Massidda, Michele Tatti, Paolo Matta, Fabrizio Cannea Renzo Peddis, Giorgio Sardara, Alberto Tiddia e Sebastiano Mereu.

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