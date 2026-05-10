Due giorni fa rubinetti a secco a causa della rottura della condotta, poi la rabbia del sindaco Andrea Abis seguita dalle scuse di Abbanoa. E ora il sopralluogo. Domani mattina, quindi lunedì 11 maggio, a Cabras, su richiesta del primo cittadino sarà effettuato un sopralluogo congiunto con il presidente del consiglio d'amministrazione di Abbanoa Giuseppe Sardu nel cantiere del serbatoio di Feurreddu, dove i lavori di ristrutturazione non sono ancora terminati. Motivo per il quale i problemi sono all'ordine del giorno.

«Inizialmente erano previsti esclusivamente lavori di riqualificazione delle parti esterne - scrive Abbanoa in una nota - Le dimensioni dell'infrastruttura sono notevoli: il fusto di forma cilindrica ha un diametro di circa 7 metri e raggiunge un'altezza di circa 40 metri ed è sovrastato dal grosso serbatoio che a sua volta ha un diametro di ben 20 metri e un'altezza di ulteriori 10 metri. Durante i lavori, purtroppo - si legge ancora nella nota - è emersa la necessità di effettuare un intervento strutturale anche nelle parti interne con l'unico obiettivo di ripristinare alla comunità di Cabras un impianto efficiente e integralmente riqualificato. I lavori sono ormai a buon punto e saranno conclusi il 30 giugno. Contestualmente si sta adottando ogni possibile ottimizzazione organizzativa per anticipare la conclusione, compatibilmente con i requisiti di sicurezza e qualità esecutiva. L'esito finale sarà la restituzione di un'opera integralmente riqualificata, sicura per cittadini e operatori e idonea a garantire nel tempo l'efficienza del servizio».

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