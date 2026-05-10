Droga nell’auto e in casa, denunciato un uomo a Terralba.

Nei giorni scorsi, durante un ordinario servizio di vigilanza stradale, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Oristano ha proceduto al controllo di un'auto che marciava nel centro abitato.

Gli agenti hanno eseguito una perquisizione che ha consentito di rinvenire alcune dosi di sostanza stupefacente e una consistente somma di denaro contante.

La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione dell'automobilista, dove sono stati trovati ulteriore sostanza stupefacente, denaro contante e materiale idoneo al confezionamento delle dosi. In totale sono stati sequestrati 35 grammi di droga e 2600 euro.

(Unioneonline)

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