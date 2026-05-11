Dal 15 al 17 maggio, a Ruinas, sono in programma i festeggiamenti in onore di San Teodoro, organizzati dall’omonimo comitato, in collaborazione con Comune e Pro loco.

Il via venerdì 15, alle 17, con lo spettacolo “Archeologia Nuragica Esperienziale”, di Andrea Loddo, negli spazi del Museo Archeologico “Casa Licheri”. Alle 22, nella piazza Nuova, lo spettacolo musicale con “Dj Steno”. A mezzanotte i fuochi d’artificio. Sabato 16, dalle 17.30 alle 20, animazione per i bambini. Alle 22, lo spettacolo “Fantasias de Ballos”, con il tenore “Romanzesu” di Bitti. Domenica 17, alle 10.30, per la parte religiosa, la partenza della processione dalla Chiesa di San Giorgio Martire verso la Chiesa di San Teodoro, con l’accompagnamento dell’organetto di Paolo Fadda e la fisarmonica di Maurizio Setzu. Alle 11.30, la Santa Messa accompagnata dal Coro Ghentiana di Ruinas e, alle 12.30, spettacolo pirotecnico. Nel pomeriggio, alle 17.30, la rassegna folkloristica presentata da Maurizio Setzu con la partecipazione dei gruppi “Biddobrana” di Villaurbana, “Bella Mia” di Busachi, “Santu Juanni Battista” di Sedilo e il gruppo folk di Atzara.

© Riproduzione riservata