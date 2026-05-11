Zeddiani, al centro di aggregazione sociale un nuovo ciclo di laboratori dedicati all’arte dell’impastoIscrizioni aperte da oggi, lunedì 11 maggio presso il Centro negli orari di apertura
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Sarà un’occasione per imparare, sperimentare e condividere insieme la passione per la cucina e le tradizioni.
Il Centro di aggregazione sociale del Comune di Zeddiani apre le porte a un nuovo ciclo di laboratori dedicati all’arte dell’impasto. Gli incontri si svolgeranno ogni mese, il martedì, tra profumi, farine e tanta voglia di stare insieme.
Iscrizioni aperte da oggi, lunedì 11 maggio presso il Centro negli orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 18 e il venerdì dalle 11 alle 13.Il primo appuntamento è per martedì 19 maggio.