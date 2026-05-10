Un anno di consolidamento ma anche di rilancio. L’assemblea annuale della Cooperativa Produttori Arborea ha approvato il bilancio di esercizio 2025, evidenziando un’evoluzione significativa non solo sul piano economico, ma anche sul fronte strategico e dello sviluppo produttivo.

Il 2025 segna un salto di qualità per la Cooperativa, con indicatori economici in miglioramento e una maggiore capacità di generare valore lungo tutta la filiera: fatturato a 92 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto all’anno precedente, Ebitda in aumento dell’8%, risultato operativo in progresso del 3%, utile netto pari a 102.324 mila euro e 649.567 mila euro come conguaglio prezzi ai soci.

«Numeri che riflettono un modello imprenditoriale capace di affrontare contesti complessi, mantenendo al centro la remunerazione dei soci produttori e la stabilità del sistema cooperativo - si legge in una nota - Produttori Arborea, con i brand Meridoro, Primoverde e Rossopregio, rafforza il proprio posizionamento di azienda leader nello sviluppo dell’agroalimentare sardo, puntando su investimenti che combinano efficienza produttiva, sostenibilità e innovazione. La strategia guarda a una filiera sempre più integrata, capace di creare valore condiviso e duraturo».

Nel corso dell’incontro, i soci hanno inoltre rinnovato la governance, confermando Walter Mureddu alla presidenza: una scelta nel segno della continuità, ma anche della volontà di proseguire lungo un percorso di crescita e rafforzamento della Cooperativa.

«Accolgo con grande senso di responsabilità la conferma alla presidenza. È un segnale di fiducia che condivido con tutti i soci e con le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita della Cooperativa. I risultati raggiunti ci incoraggiano a proseguire nel percorso intrapreso, ma soprattutto ci spingono a guardare avanti, rafforzando il nostro impegno per un modello cooperativo sempre più competitivo, sostenibile e capace di generare valore nel tempo», ha dichiarato il presidente Walter Mureddu.

Il piano di sviluppo della Cooperativa si articola su alcune direttrici chiave: rafforzamento degli interventi in sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica, rilancio delle attività di marketing e comunicazione per consolidare i brand Meridoro, Primoverde e Rossopregio, potenziamento della filiera foraggera, con uno stabilimento per la lavorazione di fieni e paglia, completamento dell’impianto di biogas, della linea di produzione farine carni per il petfood e della stalla biologica in Gallura e sviluppo del progetto Arbolat – Fattoria Etica e Sostenibile, esempio concreto di innovazione, economia circolare e benessere animale. «Con una visione orientata al lungo periodo e una forte integrazione tra soci e struttura produttiva, la Produttori Arborea - conclude la nota - si conferma un attore dinamico e innovativo, pronto ad affrontare le sfide del mercato agroalimentare contemporaneo».

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