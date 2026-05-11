Solitudine educativa e le sfide dell’adolescenza: a San Vero Milis un ciclo di incontri con il pedagogista Lorenzo BrainaL’iniziativa del Comune in collaborazione con l’Istituto comprensivo
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Il Comune di San Vero Milis, in collaborazione con l'Istituto comprensivo, organizza un ciclo di incontri rivolti a tutta la comunità tenuti dal noto pedagogista Lorenzo Braina. L'ingresso è libero e gratuito. Il primo incontro è in programma oggi alle 16,15. Si parlerà della solitudine di chi educa.
«Quando un figlio o un alunno si perde, chi educa spesso resta solo con le proprie domande - si legge in una nota - Questo incontro dà parola alla solitudine educativa: quella di chi resta, aspetta, tiene il punto senza sapere se servirà. Non per trovare soluzioni, ma per riconoscere una fatica che non è un fallimento, bensì parte del mestiere».
Il secondo incontro invece è in programma il 25 maggio dalle 17,30. E si parlerà di ansie, depressioni e aggressività. «L'educazione delle adolescenze è una sfida epica che richiede sangue freddo e scarpe comode - si legge ancora nella nota - Niente come l'adolescente infatti racconta il mondo e il tempo che viviamo. Nella bellezza e nei sintomi dei ragazzi e delle ragazze, nei loro corpi, nei loro volti, nel loro agire quotidiano vediamo e viviamo il racconto del tempo presente in tutta la sua bellezza e in tutta la sua decadenza. Forse è per questo che è così complesso educare gli adolescenti».