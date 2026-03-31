Quattro mesi senza un servizio essenziale, con le famiglie lasciate a gestire da sole gli spostamenti per le cure dei figli. È questa la denuncia contenuta nell’interpellanza urgente presentata dal gruppo consiliare di Oristano al Centro sul trasporto dei minori con disabilità verso le strutture sanitarie.

Nel documento Roberto Pisanu e Giuliano Uras parlano di una situazione che «incide quotidianamente sulla qualità della vita dei bambini con disabilità» e definiscono il servizio «non solo un supporto essenziale per le famiglie, ma un diritto fondamentale che garantisce accesso alle cure e dignità». Secondo quanto riportato, il trasporto risulta interrotto «sin dal mese di novembre 2025» e, «a distanza di oltre quattro mesi», l’amministrazione non avrebbe ancora provveduto né al ripristino né all’adozione di soluzioni alternative adeguate.

Oristano al Centro evidenzia che «circa dieci famiglie» sarebbero state costrette a farsi carico in autonomia del trasporto dei figli, affrontando «enormi sacrifici personali, economici e organizzativi». Da qui la richiesta di chiarire «per quali motivi, a distanza di mesi il contratto non sia stato ancora sottoscritto» e quali siano «le responsabilità politiche e amministrative» del disservizio.

Nell’atto si ricorda anche che, in precedenza, «gli uffici competenti avevano individuato una cooperativa idonea e predisposto un contratto», ma che questo «a oggi risulta ancora incompiuto». L’opposizione chiede quindi «quali azioni urgenti si intendano adottare» e «entro quali tempi certi» il servizio potrà essere riattivato.

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