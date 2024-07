Buone notizie per gli automobilisti: a due settimane esatte di distanza dalla chiusura, riapre il nuovo Ponte Tirso.

Il ripristino della viabilità è previsto per il tardo pomeriggio di oggi, 29 luglio. Gli operai della ditta specializzata, incaricata di sostituire alcuni giunti di dilatazione danneggiati, avevano già completato l'intervento alcuni giorni fa, ma è stato necessario attendere che il calcestruzzo si consolidasse.

Ieri, intanto, un'altra giornata campale per chi si è messo in auto per raggiungere le località di mare: in mattinata, complice un incidente lungo la strada provinciale che conduce alle spiagge di San Giovanni di Sinis e Is Arutas, si è formata una luna coda già a partire da viale Repubblica.

Da domani mattina, con la riapertura del viadotto in uscita da Oristano, la circolazione dovrebbe tornare alla normalità.

