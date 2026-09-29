Anche Pompu, sarà tra gli oltre 2500 comuni coinvolti nel Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni, curato dall’Istat. A partire dai primi giorni del mese di ottobre inizieranno le rilevazioni sul territorio nazionale per il 2026. Il censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socioeconomiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Il Censimento permanente delle Popolazione e delle abitazioni rappresenta un patrimonio informativo di fondamentale importanza per la collettività.

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