Baressa, riparte il progetto intercomunale "Benessere in Movimento"Ripartono i corsi dedicati di ginnastica dolce e yoga
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Riparte il progetto Intercomunale "Benessere in Movimento". L’iniziativa è a cura dei Comuni di Sini e Baressa, in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Mosaico”.
In prospettiva dell’avvio dell’attività, previste per il periodo autunnale, sono state riaperte le iscrizioni per tutti coloro che sono interessati a prendersi cura del proprio corpo e della mente.
In particolare, dal mese di Ottobre, ripartono i corsi dedicati al benessere personale di ginnastica dolce e yoga. A Baressa, i corsi sono previsti negli spazi dell’ex asilo.