Maltrattamenti continui alla ex moglie ma anche un’estorsione perché l’avrebbe costretta a contrarre un prestito. Accuse pesanti per un 49enne originario di un paese del Montiferru che è stato condannato a una pena di 7 anni dal collegio del Tribunale di Oristano presieduto dalla giudice Carla Altieri (a latere Serena Corrias e Paola Bussu).

I fatti risalgono ad alcuni anni fa come è stato ricostruito in Aula, nella precedente udienza dalla pm Silvia Mascia. L’uomo, difeso d’ufficio dall’avvocato Giovanni Trimarchi, era diventato piuttosto aggressivo, in famiglia ormai si viveva in un clima di tensione che spesso sfociava in liti che culminavano puntualmente con le offese e le botte.

Dopo gli accertamenti, il processo: la pm Silvia Mascia aveva sollecitato una pena di 6 anni e tre mesi, una richiesta condivisa anche dall’avvocata di parte Anna Paola Putzu, poi il collegio ha condannato il 49enne a 7 anni.

