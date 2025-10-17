Un ex ispettore di polizia è stato assolto per non aver violato le prescrizioni nel periodo Covid.

La vicenda risale al 3 settembre 2021, pieno periodo emergenziale. Antonio Vacca, 73 anni di Cabras, era risultato positivo al coronavirus ed era in isolamento. Stava finendo il periodo di chiusura quando era stato costretto a uscire per andare a comprare beni urgenti, anche perché stava male pure la moglie.

Arrivato al supermercato del centro commerciale era stato però visto da una collega che aveva immediatamente segnalato la presenza di un positivo (e, secondo lei, possibile fonte di contagio) nel market.

C’era stata una gran confusione, era arrivata la polizia ed era scattata la denuncia. Vacca è finito a processo, assistito dal suo avvocato Rafaele Cocco, è però riuscito a dimostrare la sua innocenza. Il legale ha dimostrato che perché scatti un periodo di isolamento è necessario un provvedimento notificato dal sindaco, sottolineando che non si può imporre una limitazione della libertà personale con un semplice sms della Asl. La giudice Laura Sulis ha quindi assolto l’ex ispettore.

© Riproduzione riservata