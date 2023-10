A Palmas Arborea, i primi giorni del mese di novembre, è previsto l'inizio del corso di Ginnastica Dolce.

L’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale ha come obiettivo quello di coinvolgere i residenti con un’età minima di 55 anni.

Il corso si svolgerà nella palestra comunale, con due incontri la settimana della durata di un’ora a lezione. Per la partecipazione è obbligatorio il certificato medico, mentre la domanda dovrà essere compilata e presentata attraverso il portale on line presente nel sito istituzionale del Comune.

In caso di difficoltà nella compilazione e trasmissione della richiesta ci si può rivolgere allo “Sportello Comunale al Cittadino”, dove i volontari del Servizio Civile saranno disponibili per il supporto (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30). La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per giovedì 2 novembre.

«Un servizio presente già da qualche anno - commenta il sindaco Emanuele Cadoni - e che stiamo confermando dopo le richieste dei frequentatori».

