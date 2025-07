Buone notizie per le famiglie con bimbi piccoli.

Il Comune di Arborea ha aperto i termini per la presentazione delle domande d'ammissione ai contributi per l'abbattimento della retta per la frequenza dell'asilo nido. C'è tempo fino al 12 agosto per il periodo che va da gennaio a giugno 2025. E fino al 5 dicembre invece per il periodo che va da luglio a dicembre, sempre per il 2025.

Possono partecipare le famiglie composte da uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e tre anni, anche in adozione o affido. Possono partecipare le famiglie con un Isee non superiore ai 40mila euro. Ai nuclei familiari ammessi al beneficio verrà erogato un contributo fino ad un massimo di 2mila e 200 euro che saranno ripartiti in 11 mensilità.

Il Comune ricorda che qualora in sede di verifica dell'autodichiarazione l'Isee dichiarato dovesse risultare superiore al massimo previsto, si procederà al rigetto dell'istanza o alla revoca del finanziamento.

