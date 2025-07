Letteratura e musica si incontrano in un’esperienza culturale coinvolgente, inclusiva e arricchente per tutta la comunità. La biblioteca comunale, sotto la gestione della Cooperativa Sociale Gli Scapigliati, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cabras, manda in scena una mini rassegna letteraria che si integra con la prestigiosa rassegna musicale “I Giganti di Cabras”.

Le suggestive piazze del centro storico si trasformeranno in un palcoscenico all’aperto dove musica e incontri letterari si fonderanno per esaltare il valore della cultura e della lettura. La biblioteca comunale esce dai propri spazi tradizionali per aprirsi al territorio, offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare autori e protagonisti del panorama editoriale sardo in dialoghi culturali di rilievo, immersi nell’atmosfera delle serate estive.

Sono quattro gli appuntamenti in programma, che vedranno la partecipazione di importanti autori. Si comincia oggi, domenica 13 luglio, in piazza Azuni con Antonio Boggio, che aprirà la rassegna presentando il suo ultimo libro “Assassinio all’isola di San Pietro” dialogando con la giornalista Santina Raschiotti. A seguire, sabato 2 agosto, sarà la volta di Piergiorgio Pulixi in piazza Vittorio Emanuele con “Se i gatti potessero parlare”. Sabato 23 agosto, in piazza Principe di Piemonte, sarà protagonista Matteo Porru con il suo “Il volo sopra l’oceano”. Infine, la rassegna si chiuderà in piazza Eleonora con Alessandro De Roma e il suo “Il principe rosa”. La Professoressa Sabrina Sanna accompagnerà come relatrice gli ultimi tre incontri della rassegna, dialogando con gli autori Pulixi, Porru e De Roma. Tutte le presentazioni avranno inizio alle 21:30.

