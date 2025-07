È stato riconfermato il direttivo del Distretto Rurale del Giudicato di Arborea.

Per i prossimi tre anni il presidente sarà ancora Pier Paolo Erbì, vicesindaco di Santa Giusta. Il suo vice sarà Luigi Todde. A ricoprire la carica di consiglieri vi sono sia amministratori locali sia imprenditori dei diversi comuni, in rappresentanza delle principali realtà economiche del territorio: dall'artigianato all'agricoltura e zootecnia, dalla viticoltura al settore ittico e al commercio, fino alla cultura e organizzazioni no profit e di volontariato, oltre all'ambito turistico.

«Sono lusingato da questa rielezione - ha detto Erbì - Ho ricevuto la fiducia del direttivo e ringrazio ciascun componente. Sono fiducioso del lavoro che porteremo avanti in questo nuovo mandato».

«La rielezione del medesimo direttivo da parte dell'assemblea dei soci - commenta la coordinatrice Eleonora Marongiu - è la dimostrazione di quanto il lavoro portato avanti negli ultimi tre anni abbia avuto riconoscimento, apprezzamento e fiducia dalle imprese che costituiscono il Distretto Rurale Giudicato di Arborea».

Il nuovo direttivo proseguirà il percorso già tracciato nel precedente triennio. L'obiettivo è portare avanti una programmazione che rafforzi l'identità rurale e generi nuove opportunità economiche, culturali e occupazionali.

