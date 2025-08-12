Un contributo economico a sostegno della pratica sportiva a Palmas Arborea. È quanto deliberato dalla Giunta comunale nel corso dell’ultima riunione. Il sostegno economico è riferito all’anno 2025 e ne potranno fare richiesta società sportive non a scopo di lucro, associazioni sportive che svolgano attività dilettantistiche e che siano affiliate a federazioni riconosciute dal CONI e gli enti pubblici e privati, cooperative, comitati, fondazioni e altre istituzioni, senza finalità di lucro.

Tutte devono svolgere l’attività sportiva a Palmas Arborea. Non sono ammissibili a finanziamento le attività di carattere professionistico o semiprofessionistico. La somma stanziata dal Comune è di 9mila euro.

«Nonostante il bilancio non ci permette di fare grandi cose – commenta il sindaco Emanuele Cadoni - siamo riusciti a confermare per le associazioni sportive lo stesso importo dello scorso anno. La speranza è che questo aiuto possa sostenere le società nel portare avanti le iniziative sportive che, come tutti gli anni, perseguono con impegno e dedizione».

Le domande devono essere compilate esclusivamente utilizzando il format presente sul sito del Comune. L’accesso al portale potrà essere fatto mediante SPID, CIE o CNS.

