Meritivoli e basta, senza quindi considerare la professione e il guadagno della famiglia. Il Comune di Cabras ha deciso di premiare gli studenti delle superiori che lo scorso anno si sono distinti senza però considerare l'Isee della famiglia. Nei mesi scorsi è stata bandita la gara e ora i ragazzi riceveranno le borse di studio.

Oggi è stata pubblicata la graduatoria finale degli ammessi e di quelli esclusi. Riceveranno l'assegno 36 giovani: quello con la media più alta, 9.10, riceverà 250 euro, l'ultimo, con la menda del 7.20, 190 euro. Sono stati esclusi 11 ragazzi: uno per la media troppo bassa, quindi al di sotto del sette, uno per aver presentato la domanda in ritardo e gli altri perché usufruivano di altre borse di studio nazionali.

Il Comune di Cabras ha messo a disposizione 8mila euro. Un piccolo regalo con l'obiettivo di incentivare lo studio ma anche per premiare chi solitamente, a causa dell'Isee alto della famiglia, non percepisce nessun rimborso.

