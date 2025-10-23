Il diario cambia volto: non è più una semplice agenda scolastica, ma un vero e proprio quaderno didattico interattivo. Uno spazio pensato per scrivere, esprimere emozioni e crescere insieme agli amici della Polizia di Stato e ai supereroi della legalità, un compagno di viaggio pieno di attività, curiosità, vignette, adesivi e pagine da personalizzare che accompagneranno gli alunni per tutto l'anno scolastico.

Oggi, presso l'Istituto Comprensivo numero 3 e 4 di Oristano, è stata presentata la nuova edizione del Quaderno Didattico “Il Mio Diario”, realizzato dalla Polizia di Stato.

All'evento ha partecipato anche il questore Giovanni Marziano. Quest'anno una grande novità: la Questura di Oristano è stata scelta, insieme a quelle di Massa Carrara, Siracusa, Lodi, Roma e Milano, per distribuire il quaderno agli alunni delle classi quarte delle scuole primarie.

© Riproduzione riservata