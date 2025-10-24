Incontri di gruppo e colloqui personalizzati con l'obiettivo di informare, sostenere e accompagnare le donne a vivere al meglio la menopausa: una fase di transizione che può avere importanti ricadute sulla qualità della vita femminile e sui contesti lavorativi, sociali e relazionali. In occasione della Giornata mondiale della menopausa, celebrata martedì 18 ottobre e quest'anno dedicato alla terapia ormonale sostitutiva, il Consultorio familiare di Oristano organizza il ciclo “Dialoghi con la Menopausa – i vissuti, i dialoghi del corpo e la sessualità”. Si tratta di tre incontri aperti a tutte le donne in peri e post-menopausa, coordinati dalla ginecologa del Consultorio Manuela Boi e dalle psicologhe Claudia Marras e Paola Pennisi, in cui si parlerà degli aspetti ginecologici e sessuologici, ma anche delle implicazioni psichiche della menopausa. Il primo appuntamento è in programma martedì 28 ottobre, il secondo il 18 novembre e l'ultimo il 16 dicembre. Tutti e tre dalle 15 alle 17.30 nella sede di via Carducci. Martedì 11 novembre, invece, sempre allo stesso orario, si terrà l'incontro "Menopausa precoce e difficoltà procreativa. Ricostruire il progetto di vita", dedicato alle donne che vivono questa fase in età più giovane, dai 32 ai 45 anni. “Oggi assistiamo a un aumento del fenomeno della menopausa precoce a causa di una molteplicità di fattori – spiega dal Consultorio – Per questo abbiamo inserito nel calendario degli incontri un appuntamento dedicato appositamente a questo tema”. Oltre agli eventi informativi di gruppo, le professioniste del Consultorio familiare offriranno anche la possibilità di prenotare consulenze ginecologiche, psicologiche e sessuologiche individuali gratuite. Per richiedere una consulenza personalizzata e per iscriversi agli incontri di gruppo, è necessario inviare una e-mail con il proprio nome e cognome e con la richiesta della prestazione (consulenza personalizzata o partecipazione agli incontri di gruppo) all'indirizzo: psicologoconsultorio.or@asloristano.i t.

