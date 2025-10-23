All'interno del nuovo piano di dimensionamento scolastico, il comune di Bosa chiede di istituire un polo scolastico unico. La Giunta guidata dal sindaco Alfonso Marras ha approvato infatti la proposta da inviare all'amministrazione provinciale che comprende tutti i gradi d'istruzione, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado.

«Una decisione strategica - secondo l'esecutivo - che mira a garantire stabilità, autonomia e qualità dell'offerta formativa. La proposta nasce dalla constatazione che l'attuale assetto, basato sull'istituto comprensivo, non risponde più alle esigenze del territorio, anche a causa del frequente turnover nella dirigenza scolastica, che ha generato discontinuità nella programmazione e attuazione dei progetti educativi. il nuovo polo, previsto dalle linee guida regionali e con il piano strategico dell'istruzione - sostenuto dall'esecutivo - punta a offrire offerta gestionale, maggiore efficienza e un'offerta formativa più articolata e integrata».

Il Comune ha dato mandato alla Provincia di Oristano affinché avvii tutti i percorsi politici e amministrativi necessari per l'istituzione del nuovo indirizzo scolastico. Il parere tecnico-amministrativo espresso dagli uffici è stato favorevole, confermando la regolarità della proposta. La delibera sarà ora inviata per l'inserimento nel piano provinciale della rete scolastica.

