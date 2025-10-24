Oristano, nuove case popolari per otto famiglieLa lista d’attesa, tuttavia, resta lunga
Otto famiglie oristanesi stanno per ricevere le chiavi delle loro nuove case popolari. Il Comune ha infatti disposto l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti da AREA, dando seguito alla graduatoria definitiva approvata durante l’estate. Un passo avanti concreto in una città dove l’emergenza abitativa continua a pesare su centinaia di famiglie.
Gli appartamenti, situati in diverse zone di Oristano, sono stati assegnati a nuclei familiari collocati utilmente nella graduatoria generale, redatta secondo i criteri stabiliti dalla normativa regionale: reddito, presenza di minori, disabilità e situazioni di fragilità sociale. Tutti i beneficiari risultano in regola con i requisiti richiesti, e le assegnazioni rispettano il principio di adeguatezza tra dimensione dell’alloggio e composizione familiare.
Già al momento della pubblicazione della graduatoria, l’assessora ai Servizi sociali Carmen Murru aveva rimarcato l’importanza sociale dell’intervento e annunciato verifiche puntuali per assicurare il mantenimento dei requisiti da parte degli assegnatari.
La lista d’attesa, tuttavia, resta lunga: oltre trecento famiglie sono ancora in attesa di una sistemazione. La domanda continua a superare di molto l’offerta, ma ogni nuova assegnazione è un segnale concreto di attenzione verso chi vive in condizioni di difficoltà abitativa.