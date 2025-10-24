Sono partiti anche nell'ufficio postale di Siamaggiore, in via Eleonora d'Arborea, i lavori realizzati nell'ambito del progetto “Polis” di Poste Italiane, l'iniziativa aziendale dedicata ai Comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. I lavori di ammodernamento della sede comprendono la riorganizzazione degli spazi, l'installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l'accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale. Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente allo sportello i “certificati Inps, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” ei certificati anagrafici e di stato civile. Durante il periodo dei lavori, a partire da lunedì 27 ottobre, Poste Italiane garantirà ai cittadini di Siamaggiore la continuità di tutti i servizi attraverso una postazione dedicata presso l'ufficio postale di Massama, in via Carlo Emanuele, operativa al npubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Presso lo sportello dedicato saranno disponibili tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. Gli interventi previsti presso la sede di Siamaggiore, salvo imprevisti, avranno una durata stimata in 7 giorni lavorativi.

© Riproduzione riservata