Ritorna, a ridosso delle festività pasquali, l’appuntamento con il Coro Polifonico Palmarese. A Palmas Arborea, infatti, domenica 29 marzo, organizza il concerto “Cantos de Chida Santa”.

Nella Chiesa di Sant’Antioco, a partire dalle 18, si esibiranno il Coro Polifonico Palmarese e “Su cuntrattu de Seneghe de Antoni Maria Cubadda”.

Presenterà la serata Luca Mauritziu Atzori, con la partecipazione di Giuseppe Nonne e Francesca Urru. La direzione artistica, invece, è di Alessio Pilloni. L’evento è realizzato in collaborazione con la Parrocchia e il Comune di Palmas Arborea.

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