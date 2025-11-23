Palmas Arborea, arriva il "Games Day"Mercoledì 26 novembre in biblioteca
Con l’arrivo di novembre, in occasione del mese internazionale dei giochi, anche la Biblioteca comunale di Palmas Arborea propone agli utenti un’attività a tema. Per tutto il mese, infatti, le biblioteche saranno il luogo ideale dove gli appassionati del gioco potranno incontrarsi, fare nuove amicizie e sfidarsi.
Nella struttura di via Giuseppe Verdi 23, a Palmas Arborea, il “Games Day” è in programma mercoledì 26 novembre, a partire dalle 17. Previsti giochi da tavolo e sfide per tutte le età. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la Biblioteca comunale per telefono (0783028221) o via e-mail (indirizzo biblioteca@comune.palmasarborea.or.it).