Con l’arrivo di novembre, in occasione del mese internazionale dei giochi, anche la Biblioteca comunale di Palmas Arborea propone agli utenti un’attività a tema. Per tutto il mese, infatti, le biblioteche saranno il luogo ideale dove gli appassionati del gioco potranno incontrarsi, fare nuove amicizie e sfidarsi.

Nella struttura di via Giuseppe Verdi 23, a Palmas Arborea, il “Games Day” è in programma mercoledì 26 novembre, a partire dalle 17. Previsti giochi da tavolo e sfide per tutte le età. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la Biblioteca comunale per telefono (0783028221) o via e-mail (indirizzo biblioteca@comune.palmasarborea.or.it).

