Continuava a perseguitare l’ex compagna violando anche il divieto di avvicinamento.

La Polizia di Stato di Oristano ha arrestato un giovane per atti persecutori, percosse e violazione di domicilio ai danni dell’ex nonché della violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dell’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza, misure cautelari adottate nel corso di un procedimento penale già in corso per reati analoghi.

A soccorrere la donna, che ha chiesto aiuto dopo essere stata aggredita dall’ex che si è poi dato alla fuga, sono stati gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. La vittima è stata affidata alle cure dei sanitari, mentre gli agenti hanno rintracciato l’assalitore, arrestato e portato in carcere.

«Quanto avvenuto – ricordano gli agenti – costituisce una delle prime applicazioni della più recente normativa di contrasto alla violenza di genere, che ha previsto l’applicabilità dell’istituto dell’arresto in flagranza differita nei confronti degli autori dei delitti di Maltrattamenti contro familiari e conviventi, di Atti persecutori o di Violazione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa».

