Enrico Fiori, veterano tra i cavalieri della Sartiglia con oltre 50 edizioni di galoppi e rosette nell’album dei ricordi, può continuare a sperare.

Potrebbe arrivare già la prossima settimana l’addio al limite dei 65 anni per poter partecipare alla Giostra. Mercoledì il Comitato Sartiglia, l’associazione Cavalieri e i gremi di San Giovanni e San Giuseppe torneranno a sedersi attorno ad un tavolo per definire le modifiche al regolamento stilato meno di un anno fa. «Ci incontreremo per discutere le proposte avanzate», spiega il presidente dell’Organismo della Fondazione Oristano, Angelo Bresciani. «Se le parti avranno le idee chiare, siamo disposti a vederci anche tutte le settimane per chiudere la questione in tempi rapidi». Certamente prima del 26 gennaio, data fissata per le selezioni che sulla rinnovata pista di Cort’e Baccas decreteranno, in base all’evoluzione proposta, l’ordine di testiera dei terzetti e l’esclusione delle due pariglie in sovrannumero.

Al Comitato l’associazione che rappresenta i cavalieri aveva fatto due richieste ufficiali: una deroga per consentire al sessantaseienne Enrico Fiori di poter correre la prossima edizione del 2 e 4 marzo e l’abolizione del limite di 65 anni. «La prima proposta è stata scartata, non sono concesse deroghe», ribadisce Bresciani. «Sulla seconda siamo pronti a discutere”. L’incontro di mercoledì sarà anche l’occasione per valutare l’invito dei due gremi a definire meglio anche l’articolo 9 del regolamento, che affida alle due corporazioni totale autonomia nella scelta delle pariglie dei Componidoris, ma prevede il rispetto degli “adempimenti” prescritti per i cavalieri.

