Sul piano di lottizzazione di Città Giardino la maggioranza è compatta: con 14 voti favorevoli, l'Assemblea civica ha licenziato la delibera proposta dall'assessore competente, Ivano Cuccu, che prevede una piccola espansione residenziale con 15 abitazioni e un fabbricato destinato a servivi di natura sportiva o turistico-sportiva nella zona tra la circonvallazione Ovest, via Carboni e via Lussu. Critica la minoranza, che non ha partecipato alla votazione ribadendo la necessità di avviare un percorso di revisione del Piano urbanistico comunale che tenga conto delle reali esigenze della comunità «piuttosto che continuare a concedere lottizzazioni per ricchi».

Il Consiglio comunale, sempre con i voti della maggioranza, ha dato il via libera all'acquisizione gratuita di un terreno donato da un cittadino a Donigala. «Si tratta di un'area di 283 metri quadri che va a unirsi a quella di proprietà del Comune destinato a parcheggio pubblico per 60 posti auto», ha spiegato l'assessore al Patrimonio Ivano Cuccu. «L'unica condizione posta per la donazione è che il terreno sia utilizzato a scopo pubblico». Il fondo è attiguo all'area sulla quale la società Alfa Investment sta realizzando la residenza sanitaria assistita Sant'Anna.

Lo stesso assessore, ha rimesso al Consiglio la decisione sulla richiesta della Casa di Cura Madonna del Rimedio di acquisire una porzione di terreno all'interno del cortile dell'istituto Alagon in cambio di una serie di migliorie all'interno della scuola. «Per me è una buona proposta», ha detto.

