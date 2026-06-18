L'attesa è finita. Sarà il suono della campana del primo partecipante di “Nuotiamo insieme” che raggiungerà la spiaggia di Torregrande a dare il via alla quinta edizione di Power Of Sport, in programma da domani, venerdì 19 giugno fino a domenica 21. L'evento, organizzato dall'associazione Sea Scout, racchiude numerose discipline sportive al suo interno e vuole essere un momento in cui lo sport può essere visto e vissuto come strumento per superare le barriere sociali tra persone con disabilità e persone che non convivono con la capacità. Le attività sportive che si potranno trovare al villaggio di Power of Sport, che sorge sul lungomare di Torregrande presso il Sea Scout Beach Resort (fronte Villa Baldino), saranno numerose e variegate, si distingueranno tra attività sportive non agonistiche e agonistiche a cui si aggiungerà uno spettacolo teatrale e appuntamento letterario.

«Power of Sport vive di consuetudine, crescita e novità che si rinnovano ogni anno, e questa continuità è ciò che ci ha permesso di costruire un progetto solido e riconoscibile nel tempo - commentano Rita Taris e Riccardo La Porta - rispettivamente presidente e fondatore Sea Scout - La quinta edizione di Power of Sport rappresenta un traguardo importante, che testimonia la stabilità e l'evoluzione di un percorso nato per promuovere lo sport accessibile e inclusivo».

Il programma di venerdì 19 giugno si aprirà con la nuotata-staffetta “Nuotiamo Insieme”, con partenza alle 9 dalla spiaggia di Mar Morto, a San Giovanni di Sinis, e arrivo previsto intorno alle 13 a Torregrande, davanti al Sea Scout Beach Resort, dopo circa sette chilometri nelle acque del Golfo di Oristano. Fin dalle prime ore della mattina sarà operativo il villaggio sportivo, con la partecipazione di numerose associazioni e società sportive del territorio, affiancate dagli stand istituzionali delle forze dell'ordine. Sempre nella mattinata di venerdì 19 giugno, accanto al Sea Scout Beach Resort, sarà presente l'autoemoteca grazie alla collaborazione tra Avis e l'associazione benefica della Polizia di Stato "Donatori Nati". Sabato 20 giugno, una giornata di grandi gare per tutti gli atleti. “Le acque libere continuano a rappresentare uno straordinario strumento di promozione e diffusione dell'attività natatoria, favorendo la partecipazione e l'inclusione di atleti provenienti da realtà diverse", commenta Danilo Russu, presidente Federazione Italiana Nuoto - Comitato Sardegna. Alle 19:30 sarà presentato il libro di Sabrina Papa, "Volando nell'Invisibile. Una Pilota Fuori dall'Ordinario".

Sul palco del Sea Scout Beach Resort alle 20:30 spazio anche i temi della tutela ambientale e dell'inclusione sociale attraverso il progetto che vede protagonisti i ragazzi e le ragazze di Sea Scout insieme al Centro di Recupero del Sinis. Domenica 21 giugno il gran finale con il Campionato Nazionale di Nuoto della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali.

«Lo sport come linguaggio universale, il mare come campo di gara senza barriere - commenta Antonietta Grazia Mura Delegata Regionale Fisdir Sardegna - La manifestazione rappresenta la sintesi perfetta dei valori che la Fisdir promuove quotidianamente: l'abbattimento delle barriere culturali, la celebrazione del talento oltre ogni limite e la determinazione nel garantire a ogni atleta il diritto di esprimersi al massimo delle proprie potenzialità».

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