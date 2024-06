Il Consiglio comunale di Oristano torna a riunirsi mercoledì per proseguire eventualmente il giorno successivo, giovedì 20, e il 27 in seconda convocazione.

Saranno sedute in trasferta per l’assemblea civica, convocata in via eccezionale nella sala consiliare della Provincia, in via Senatore Carboni. L’aula degli Evangelisti è inaccessibile in attesa di verifiche strutturali.

Durante l'ultima riunione pubblica, convocata per discutere del destino della Tharros, erano stati avvertiti alcuni rumori sospetti provenienti dal controsoffitto. Da qui la chiusura in via precauzionale. Sono state disposte alcune ispezioni che, per via dell’altezza del solaio, richiedono tempo e mezzi adeguati.

All’ordine del giorno del Consiglio alcune interpellanze e interrogazioni, l’approvazione del bilancio di previsione dell’Istar e della Scuola civica di musica, due variazioni di bilancio e l’approvazione del Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per il biennio 2024/2025 e l’approvazione delle tariffe Tarip.

