Neppure ultimata e già vandalizzata. La nuova piazzetta di via Milis, una delle otto inserite nel progetto di rigenerazione delle connessioni urbane del quartiere Sacro Cuore, ieri sera è stata presa di mira da un gruppo di ragazzi che dopo essersi intrufolato nel cantiere, ancora in fase di ultimazione, ha dato sfogo a tutta la sua incomprensibile inciviltà: i tozzetti che delimitano la nuova pavimentazione divelti, sassolini decorativi lanciati ovunque e sul manto verde delle aiuole una distesa di mozziconi di sigarette.

Sono stati alcuni residenti a dare l’allarme alle forze dell’ordine che ora indagano per risalire agli autori del gesto. Nel frattempo l’impresa che sta eseguendo i lavori (la consegna è prevista tra due settimane) ha già provveduto a ripristinare l’area dove sono stati realizzati nuovi camminamenti, aiuole alberate e un’area giochi per bambini.

«Esprimo profondo rammarico e ferma condanna per l’atto vandalico compiuto da un gruppo di giovani ai danni del cantiere di via Milis - il commento deluso dell’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Prevete - Un progetto pensato per restituire alla comunità uno spazio verde, decoroso e condiviso. Auspico che si possa presto far luce sui responsabili: comportamenti di questo tipo non sono soltanto un’offesa al decoro urbano, ma un danno diretto alla città e ai suoi cittadini».

Il progetto di rigenerazione urbana, finanziato con un milione 300mila euro attraverso risorse Pnrr, prevede la riqualificazione dell’area compresa tra le vie Tempio, Carbonia, Risorgimento, Santulussurgiu e la piazza del Sacro Cuore, sede dell’omonima chiesa parrocchiale.

