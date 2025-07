È tutto pronto per ricordare lo storico maestro dei musici della Sartiglia Pacifico Tratzi, a un anno dalla sua scomparsa. Martedì prossimo 22 luglio, alle 19.30 all'ex lavatoio, nel corso di una cerimonia promossa dal gruppo Tamburini e Trombettieri Pro loco Oristano, verrà svelata una targa. Ma non solo. Sarà anche l'occasione per celebrare l'intitolazione ufficiale della formazione dei "Mini Tamburini e Trombettieri della Pro loco".

La denominazione Scuola di musici della Sartiglia “Pacifico Tratzi” si è aggiunta, già dalla scorsa Sartigliedda estiva, l'11 agosto 2024, allo storico nome del gruppo dei giovani. «Si tratta di un piccolo gesto di gratitudine verso un grande uomo, che con il suo tamburo è stato radici del suono dei tamburini e trombettieri Pro Loco Oristano e maestro di tutti noi», si legge in una nota dell'associazione.

Pacifico entrò a far parte dei musici della Pro loco nel 1960. A lui si deve la creazione, negli anni Ottanta, della compagnia dei Mini Tamburini e Trombettieri Pro Loco Oristano. Un'intuizione che ha consentito a intere generazioni di musicisti di formarsi sotto la sua sapiente guida e il suo insegnamento. La targa verrà svelata nell'ex lavatoio perché è lì che ogni martedì i giovanissimi si esercitano con i tamburi e le trombe in vista del Carnevale e delle varie manifestazioni alle quali vengono invitati.

