Marciapiedi inagibili per l'invasione dell'erba alta. E poi buche, tratti dissestati, rifiuti e sporcizia. La zona artigianale di Cabras, dove operano circa una trentina di aziende e dove il Comune recentemente ha realizzato anche una palestra a cielo aperto, non gode di ottima salute. Se ne parlerà durante il prossimo Consiglio comunale.

Il consigliere Antonello Manca ieri ha presentato un'interrogazione. «Considerato che la fruibilità e la sicurezza degli spazi pubblici è un diritto dei cittadini e un dovere dell'amministrazione - si legge nel documento - chiedo se sono stati effettuati recenti sopralluoghi al fine di valutare lo stato di manutenzione e decoro urbano. Ma anche se esistono interventi programmati per il ripristino dei marciapiedi, il taglio dell'erba, la rimozione dei rovi e la pulizia dei rifiuti e se è prevista l'installazione o il rifacimento della segnaletica orizzontale presso l'incrocio vicino alla rotonda, per migliorare la sicurezza stradale».

Il sindaco Andrea Abis risponde ancora prima dell'assemblea: «Forse il consigliere Manca non ricorda che noi abbiamo già investito tantissime risorse proprio nell'area Pip, grazie alle quali sono stati realizzati nuovi marciapiedi, sistemati diversi slarghi ed eliminato una marea di rifiuti abbandonati da anni. E proprio nell'area della palestra la manutenzione è continua, visti i tanti cittadini che la utilizzano».

Abis si riferisce al milione di euro finanziato dalla Regione due anni fa e ai 200 mila euro messi a disposizione dal Comune.

«Per quanto riguarda l’erba - va avanti Abis - e cioè l'accumulo a bordo strada, la prima tranciatura è stata già fatta. Ma gli operai passeranno ancora. Come verrà realizzata anche la nuova segnaletica. Diciamo che questa zona rispetto ad altre del paese non è emergenziale. Ecco perchè non capisco il senso dell'interrogazione».

Abis poi polemizza: «Manca non deve pubblicare sui social solo le immagini negative, ma anche tutto ciò che viene svolto per il bene della comunità, tutti i giorni».

© Riproduzione riservata