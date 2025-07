Pioggia di euro in arrivo per le associazioni del paese a Busachi. In questi giorni la Giunta guidata dal sindaco Giovanni Orrù ha infatti incaricato gli uffici di predisporre gli atti per l’erogazione dei contributi . In particolare, dal bilancio sono stati destinati 29.400 euro per iniziative culturali, sociali, ricreative, e turistiche realizzate o da realizzarsi quest’anno. Altri otto mila euro invece sono stati destinati a favore di associazioni per attività ricreative e sportive realizzate o da realizzare nel corso del 2025 o per l’attività ordinaria annuale . Saranno escluse dalla concessione dei contributi le associazioni che non abbiano presentato la rendicontazione di contributi precedenti. I rimborsi spese per viaggi e trasferte, nel caso di utilizzo di automezzo proprio, saranno ammessi solo entro il limite del 30% dell’importo del contributo concesso. Inoltre almeno il 10 % dei contributi concessi per iniziative ricreative e sportive, dovrà essere utilizzato per l’acquisto di abbigliamento e attrezzature da destinare ai bambini coinvolti nelle attività sportive. A breve quindi dovrebbe essere pubblicato il bando per la concessione dei contributi.

